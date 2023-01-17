В Пскове появятся два новых ТОСа

18:56, 17 января 2023, ПАИ

Два новых территориальных общественных самоуправления появятся в областном центре, сообщает пресс-служба Псковской городской администрации.

Вопросы об установлении границ территорий, на которых осуществляются территориальные общественные самоуправления «На перекрестке» и «Рокоссовского 40», рассмотрели члены комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы на заседании, которое прошло во вторник, 17 января, под председательством депутата Константина Болотина.

Как пояснили представители администрации Пскова, соответствующие проекты решений Псковской городской Думы были подготовлены на основании обращений инициативных групп граждан. Члены думского комитета проголосовали за то, чтобы рекомендовать председателю Псковской городской Думы включить данные вопросы в повестку дня очередной сессии с рекомендацией «принять».