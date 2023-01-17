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Общество

В Пскове появятся два новых ТОСа

Проекты были подготовлены на основании обращений инициативных групп граждан. Фото пресс-службы администрации Пскова

Два новых территориальных общественных самоуправления появятся в областном центре, сообщает пресс-служба Псковской городской администрации.

Вопросы об установлении границ территорий, на которых осуществляются территориальные общественные самоуправления «На перекрестке» и «Рокоссовского 40», рассмотрели члены комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы на заседании, которое прошло во вторник, 17 января, под председательством депутата Константина Болотина.

Как пояснили представители администрации Пскова, соответствующие проекты решений Псковской городской Думы были подготовлены на основании обращений инициативных групп граждан. Члены думского комитета проголосовали за то, чтобы рекомендовать председателю Псковской городской Думы включить данные вопросы в повестку дня очередной сессии с рекомендацией «принять».

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