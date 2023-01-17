Губернатор Псковской области подписал распоряжение о подготовке к крещенским купаниям

20:17, 17 января 2023, ПАИ

В преддверии Крещения Господня губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал распоряжение об организации безопасности людей при проведении крещенских купаний на водных объектах Псковской области. Об этом говорится в официальном Telegram-канале главы региона.

В частности:

главам муниципальных районов, Пскова и Великих Лук совместно с представителями Русской православной церкви до 18 января определить места для купаний и оборудовать их;

проверить водные объекты для обеспечения безопасности, провести замеры глубины, скорости течения и обследование дна;

закрепить ответственных должностных лиц за каждым местом купаний;

ГУ МЧС России по Псковской области обеспечить готовность подразделений к действиям по проведению спасательных работ;

УМВД России по Псковской области оказать содействие местным администрациям по поддержанию общественного порядка в местах проведения купаний 18 и 19 января.

«Прошу всех ответственно отнестись к выполнению поставленных задач, чтобы крещенские купания прошли безопасно», — подытожил псковский губернатор.