Губернатор Псковской области подписал распоряжение о подготовке к крещенским купаниям
В преддверии Крещения Господня губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал распоряжение об организации безопасности людей при проведении крещенских купаний на водных объектах Псковской области. Об этом говорится в официальном Telegram-канале главы региона.
В частности:
- главам муниципальных районов, Пскова и Великих Лук совместно с представителями Русской православной церкви до 18 января определить места для купаний и оборудовать их;
- проверить водные объекты для обеспечения безопасности, провести замеры глубины, скорости течения и обследование дна;
- закрепить ответственных должностных лиц за каждым местом купаний;
- ГУ МЧС России по Псковской области обеспечить готовность подразделений к действиям по проведению спасательных работ;
- УМВД России по Псковской области оказать содействие местным администрациям по поддержанию общественного порядка в местах проведения купаний 18 и 19 января.
«Прошу всех ответственно отнестись к выполнению поставленных задач, чтобы крещенские купания прошли безопасно», — подытожил псковский губернатор.
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17 января 2023
Губернатор Псковской области подписал распоряжение о подготовке к крещенским купаниям