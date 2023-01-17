В Палкинском районе обсудили вопросы безопасности использования природного газа

21:18, 17 января 2023, ПАИ

В администрации Палкинского района по инициативе АО «Газпром газораспределение Псков» прошло межведомственное совещание по безопасному использованию газа в быту. Об этом сообщает пресс-служба АО «Газпром газораспределение Псков».

В совещании приняли участие представители районной администрации, территориальных органов МВД России, прокуратуры, директор управляющей компании и специалисты компании «Газпром газораспределение Псков».

Псковские газовики напомнили, что в отопительный период важно проверять работу дымоходов и вентканалов, а также регулярно проводить техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Для обеспечения безопасности незащищённых слоёв населения при пользовании газом будет рассмотрен вопрос установки в квартирах и домовладениях таких собственников систем автоматического контроля загазованности.

«Наша совместная работа с муниципалитетами в вопросе обеспечения безопасности использования природного газа очень важна и результативна. Мы выполняем нашу основную задачу — обеспечиваем бесперебойное, безаварийное и безопасное газоснабжение», — отметила главный инженер АО «Газпром газораспределение Псков» Ирина Александрова.