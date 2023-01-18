Nissan влетел в бар, два человека госпитализированы
В Невеле на Гвардейской улице водитель, управляя автомобилем Nissan 350Z, не справился с управлением и влетел в бар.
В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля госпитализированы в медучреждение в тяжёлом состоянии.
По словам очевидцев, автомобиль двигался на большой скорости – около 150 км/ч.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
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