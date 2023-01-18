Nissan влетел в бар, два человека госпитализированы

23:22, 17 января 2023, ПАИ

В Невеле на Гвардейской улице водитель, управляя автомобилем Nissan 350Z, не справился с управлением и влетел в бар.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля госпитализированы в медучреждение в тяжёлом состоянии.

По словам очевидцев, автомобиль двигался на большой скорости – около 150 км/ч.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.