Энергетики оперативно устраняют неполадки в наружном освещении в Пскове

23:24, 17 января 2023, ПАИ

Бригады энергетиков управления городского хозяйства и Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» устраняют неполадки на линиях наружного освещения на некоторых улицах Пскова, сообщил в Telegram глава Пскова Борис Елкин.

Часть повреждений уже устранена. Освещение оперативно восстановлено на улице Западной. В течение суток специалисты постараются наладить освещение в квадрате улиц Рокоссовского, Коммунальной, Балтийской и Рижского проспекта.

Проблема коротких замыканий на линии возникла на улице Максима Горького, проходит диагностика проблемы.