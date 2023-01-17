Энергетики оперативно устраняют неполадки в наружном освещении в Пскове
Бригады энергетиков управления городского хозяйства и Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» устраняют неполадки на линиях наружного освещения на некоторых улицах Пскова, сообщил в Telegram глава Пскова Борис Елкин.
Часть повреждений уже устранена. Освещение оперативно восстановлено на улице Западной. В течение суток специалисты постараются наладить освещение в квадрате улиц Рокоссовского, Коммунальной, Балтийской и Рижского проспекта.
Проблема коротких замыканий на линии возникла на улице Максима Горького, проходит диагностика проблемы.
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