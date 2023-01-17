Благодаря нацпроекту в Псковской области было выделено 90 млн рублей на обустройство пляжей
Благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» в Псковской области в 2022 году 90 млн рублей было выделено на гранты для развития пляжей, в результате чего было обустроено шесть пляжей в Невельском, Куньинском, Псковском, Печорском районах. Также реализовано 38 проектов развития туристской инфраструктуры. Об этом сегодня в Telegram-канале рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
В том числе глава региона указал, что:
- созданы пункты проката спорттоваров для отдыха в дер. Алтун, на острове им. Залита, в Себеже, Острове, Пскове и Печорах;
- созданы гостиничные номера для людей с ОВЗ в г. Великие Луки и Куньинском районе, дер. Камено;
- созданы электронный путеводитель «Тур-маршрут о локальной идентичности города Пскова» и путеводитель-квест «Псковские открытки»;
- одним из псковских туроператоров закуплены радиогиды. Их уже опробовали школьники на экскурсии по Изборску и Пскову.
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