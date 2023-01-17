Благодаря нацпроекту в Псковской области было выделено 90 млн рублей на обустройство пляжей

00:54, 18 января 2023, ПАИ

Благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» в Псковской области в 2022 году 90 млн рублей было выделено на гранты для развития пляжей, в результате чего было обустроено шесть пляжей в Невельском, Куньинском, Псковском, Печорском районах. Также реализовано 38 проектов развития туристской инфраструктуры. Об этом сегодня в Telegram-канале рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В том числе глава региона указал, что: