Водитель Skoda сбил насмерть пешехода в Пскове

00:26, 18 января 2023, ПАИ

В Пскове на Крестовском шоссе, 102 водитель автомобиля Skoda Rapid не справился с управлением и допустил наезд на пешехода на пешеходном переходе.

В результате ДТП пешеход погиб на месте от полученных травм.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.