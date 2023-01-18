Водитель Skoda сбил насмерть пешехода в Пскове
В Пскове на Крестовском шоссе, 102 водитель автомобиля Skoda Rapid не справился с управлением и допустил наезд на пешехода на пешеходном переходе.
В результате ДТП пешеход погиб на месте от полученных травм.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
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