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Общество

Из-за дефицита кадров в России вырос спрос на их аренду

В 2022 году на рынке труда подскочил спрос на аренду кадров — аутстаффинг. Этот вид занятости подразумевает, что человек числится в штате одной компании, но фактически работает в другой.

Количество вакансий в отраслях, где фигурирует аутстаффинг персонала, по итогам 2022 года на 10% превысило показатель 2021 года. Между тем число таких объявлений в IV квартале прошлого года было на 14% больше, чем в I квартале, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервис hh.ru.

Рост популярности аутстаффинга также подтвердили в другом сервисе, который занимается работой с внештатными специалистами. Так, за 2022 год число юридических лиц, которые разместили объявления на этой платформе, выросло на 174% по сравнению с 2021 годом.

Тенденция связана прежде всего с дефицитом кадров, который был вызван оттоком трудовых мигрантов в 2022 году, а также демографической ситуацией в стране, отметила генеральный директор сервиса Анастасия Ускова.

Аутстаффинг как форма заемного труда несет ряд проблем для работников, считает профессор Финансового университета Юлия Долженкова. По ее словам, временный персонал получает меньше, чем постоянный на тех же работах, при этом у него отсутствует социальный пакет.

Заемный труд наносит колоссальный вред, считает председатель общественного движения «Труд» Сергей Песков. Происходит подмена трудовых отношений на гражданско-правовые, растет теневая занятость. Кроме того, работник может по факту трудиться на несколько компаний, при этом налоги и страховые взносы у него будут перечислять только по одному договору.

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