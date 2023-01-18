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Общество

Стали известны сферы, где проще всего найти работу в Псковской области

Служба исследований hh.ru проанализировала рынок труда и выяснила, в каких профессиональных сферах есть наибольший спрос на работников, а также какие зарплаты готовы платить компании ценным кадрам.

Анализ рынка труда Псковской области показывает, что наибольшую потребность в новых работниках испытывают на данный момент работодатели из сферы автобизнеса – здесь размещено на 23,6% больше новых вакансий, чем месяц назад. Чаще всего компании из автобизнеса ищут автослесарей, а также автожестянщиков и автомойщиков. Средняя зарплата, которую может заработать житель Псковской области, трудясь в сфере автобизнеса в Псковской области, на данный момент 56 600 рублей. По сравнению с прошлым годом доход таких работников вырос в среднем на 24% или 10 800 рублей. При этом максимальные зарплаты в сфере автобизнеса в Псковской области могут доходить до 70 000 рублей или 75 000 рублей.

Также из-за повышенного спроса у работодателей достаточно легко найти работу в сфере «Административный персонал» (+21% новых рабочих мест за месяц), более того, по сравнению с прошлогодними показателями спрос на специалистов данной сферы в области вырос ещё сильнее (+31%). Наиболее востребованы у местных компаний в данном случае сотрудники call-центров, делопроизводители и секретари. Средняя зарплата для таких специалистов доходит до 39 700 рублей, по сравнению с прошлым годом доход увеличился на 9%. При этом одни из самых высоких зарплат в данной сфере можно найти для операторов call-центра, а также для сотрудников технической поддержки.

На третьем месте по спросу на новых работников в Псковской области – сфера маркетинга (+8,4% новых вакансий за месяц). Средний доход в сфере маркетинга в Псковской области сейчас равен 47 900 рублей, что на 18% больше, чем годом ранее. Самые высокие зарплаты в сфере маркетинга могут получить интернет-маркетологи.

Руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова отмечает, что кроме активизации работодателей в ряде сфер видно, что компании проявляют максимальный интерес к молодым специалистам. В данном случае в среднем по СЗФО у компании за месяц выросло число предложений с работой для студентов и начинающих специалистов на 2,2%, а если сравнивать с прошлогодними показателями, то спрос ещё более значительный +34%. В Псковской области ситуация аналогичная: +30,5% в годовом выражении.

«Недавний масштабный опрос hh.ru среди работодателей показывает, что более половины работодателей (57%) планируют увеличение численности персонала в их компаниях в 2023 году. Причем как правило это касается небольших и средних компаний. В 27% не ожидают изменений, а в 16% предполагают, что будут сокращения штата», - подчеркивает Мария Бузунова.

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