Презентация книг нарколога состоится в Пскове

09:56, 18 января 2023, ПАИ

Презентация книг из цикла «Ветер Радости» и встреча с их автором Григорием Григорьевым состоятся в Псковской библиотеке - центре общения и информации им. И. Н. Григорьева 26 января в 17.00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учреждении культуры.

Протоиерей Григорий Григорьев — доктор богословия, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, психиатр, нарколог, психотерапевт, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи в Юкках, сын известного псковского поэта Игоря Григорьева. В 1988 году он основал Международный институт резервных возможностей человека, в котором за эти годы успешно пролечено более 130 тысяч больных с патологичекими зависимостями: алкоголизмом, наркоманиями, табакокурением.

Григорий Григорьев занимается общественной, лечебной и образовательной деятельностью.

Задать вопросы по поводу встречи можно по телефону +7-811-257-16-15.