В России оштрафовали компанию Apple на 1,1 млрд рублей

09:59, 18 января 2023, ПАИ

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала компанию Apple на 1,1 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением. Apple навязывала российским разработчикам приложений для iOS необходимость использовать в их приложениях платежный инструмент компании. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

Правила App Store запрещали разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store, а также использовать альтернативные способы оплаты. Компания требовала, чтобы разработчики удалили ссылки на свои интернет-ресурсы и изменили функционал приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. Иначе компания не допускала приложения в App Store.

«В результате проведенного административного расследования ФАС России оштрафовала Apple на сумму 1 177 988 700 рублей (более 17 миллионов долларов США) за нарушение антимонопольного законодательства. Компания должна оплатить штраф в течение двух месяцев с момента вступления документа о наложении штрафа в законную силу», - отмечается в сообщении службы.

Напомним, Google LLC выполнила аналогичное предупреждение службы и отменила ограничения для разработчиков в сентябре 2022 года.