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Общество

В России оштрафовали компанию Apple на 1,1 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала компанию Apple на 1,1 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением. Apple навязывала российским разработчикам приложений для iOS необходимость использовать в их приложениях платежный инструмент компании. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

Правила App Store запрещали разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store, а также использовать альтернативные способы оплаты. Компания требовала, чтобы разработчики удалили ссылки на свои интернет-ресурсы и изменили функционал приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. Иначе компания не допускала приложения в App Store. 

«В результате проведенного административного расследования ФАС России оштрафовала Apple на сумму 1 177 988 700 рублей (более 17 миллионов долларов США) за нарушение антимонопольного законодательства. Компания должна оплатить штраф в течение двух месяцев с момента вступления документа о наложении штрафа в законную силу», - отмечается в сообщении службы.

Напомним, Google LLC выполнила аналогичное предупреждение службы и отменила ограничения для разработчиков в сентябре 2022 года.

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