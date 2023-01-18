Псковский театр драмы покажет спектакль в Луганске

10:28, 18 января 2023, ПАИ

«Большие гастроли» (6+) Национального драматического театра России (Александринского театра) и Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина состоятся 22 и 24 января в городе Луганске. Мероприятие организовано ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ.

Театры первыми откроют направление «Ведущие театры», в рамках которого на сцене Луганского академического русского драматического театра имени П. Луспекаева пройдут показы спектакля «Охота жить!» (16+) Национального драматического театра России и премьерного спектакля «Пигмалион» (16+) Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина, сообщает ТАСС.

Спектакль «Охота жить!» - это моноспектакль народного артиста России, лауреата Государственной премии России Сергея Паршина. Драматургию спектакля составили: сказы Степана Писахова, дневниковые записи Бориса Шергина, отрывок из романа Михаила Шолохова «Они сражались за Родину» (12+), отрывок из романа Василия Шукшина «Я пришел дать вам волю» (12+), а также фольклорные песни в исполнении Сергея Паршина.

Спектакль «Пигмалион» Б. Шоу - мелодрама с элементами комедии. Профессор фонетики Генри Хиггинс заключает пари: за несколько месяцев он сделает из цветочницы Элизы Дулиттл леди. Настигнет ли Хиггинса участь скульптора Пигмалиона, полюбившего свое творение, или женщина интересует профессора лишь как предмет научного исследования?

«Наблюдать за взаимоотношениями мужчины и женщины в спектакле Дамира Салимзянова не менее любопытно, чем за магией преображения Элизы. И неважно, когда и где разворачивается эта история - в декорациях Англии начала ХХ века, как в нашем спектакле, или сегодня. Искусство говорит о любви во все времена и всеми доступными средствами: в этом случае не только драматическими, но и музыкальными», - говорится в сообщении.