Очевидцев наезда автомобиля на ребенка ищут в Великих Луках

10:33, 18 января 2023, ПАИ

Очевидцев наезда автомобиля на ребенка ищет полиция в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ОМВД России Великих Лук.

По данным полиции, 16 января в 7:40 на перекрестке улиц Заслона – Герцена, у дома № 5/33 на улице Герцена неустановленный водитель на неустановленной автомашине не уступил дорогу пешеходу - девочке 2010 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате водитель сбил ребенка, после чего скрылся с места аварии. Девочке понадобилась медицинская помощь.

Всех, кто обладает информацией о вышеуказанном дорожно-транспортном происшествии или стал его свидетелем, просят позвонить по телефонам: 7-51-41, 5-27-94 или 02. Также можно обратиться по адресу: улица Лизы Чайкиной,13/2, кабинет 15.