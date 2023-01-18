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Общество

Проректор ПсковГУ примет участие в XII Зимней школе преподавателей

Первый проректор ПсковГУ Ольга Серова примет участие в работе XII Зимней школы преподавателей с 23 по 27 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Тема для обсуждения - «Гибкие навыки: компетенции новых ФГОС». Мероприятие организовано образовательной платформой «Юрайт».

Ольга Серова выступит на панельной дискуссии «Знание — сила: формирование научного взгляда на мир и системного мышления» 25 января в 11.00.

К участию также приглашаются педагоги Псковского государственного университета. Знания, полученные во время обучения, научат формировать универсальные и общепрофессиональные компетенции, анализировать тренды национальной образовательной политики, проводить проектное обучение и интерактивные занятия в обычном и смешанном форматах, а также развивать собственный академический и личностный потенциал, отметили в ПсковГУ.

Также в рамках Школы реализуются онлайн-программы повышения квалификации — интенсивы в формате «Квалифицированный участник» и «Эксперт».Регистрация доступна по ссылке.

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