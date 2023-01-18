Портативную аудиоколонку украл из кафе 28-летний пскович
В Пскове по горячим следам задержали грабителя, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Утром 14 января из помещения кафе на улице Алехина неизвестный посетитель похитил портативную аудиоколонку и скрылся. Об этом стражам правопорядка сообщил продавец кафе.
В кратчайшие сроки полицейским удалось установить подозреваемого. Им оказался безработный 28-летний пскович.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 «Грабеж» Уголовного кодекса РФ. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
В ходе обыска похищенное изъято. Аудиоколонку горожанин намеревался продать, но не успел. Ведется следствие.
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