Услугу видеосвязи мамы и малыша запустили в Псковском перинатальном центре

11:31, 18 января 2023, ПАИ

Новую услугу видеосвязи мамы и малыша запустили в отделении патологии новорождённых Псковского перинатального центра, сообщается в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

«Бывают случаи, когда малыш после рождения не может какое-то время находиться с мамой. Мы понимаем, как это тяжело для мамы, поэтому в нашем перинатальном центре появилась услуга видеосвязи малыша и мамы. Нужен только смартфон с выходом в интернет. Наши сотрудники с удовольствием помогут вам наладить связь для того, чтобы понаблюдать за малышом», - отметили в центре.

Услуга платная. За справками можно обращаться по телефону +7 981-350-18-41.