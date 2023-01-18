Более двух миллионов рублей перевел пскович на счет мошенников

11:25, 18 января 2023, ПАИ

Более двух миллионов рублей перевёл пскович мошенникам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД региона.

Жителю областного центра в эти январские дни неоднократно звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банковской сферы и правоохранительных органов. Они сообщили мужчине, что некие злоумышленники намереваются незаконно оформить на него кредит. А чтобы предотвратить это, собеседнику предложили самому срочно взять кредит и перевести денежные средства на «резервный счет».

Горожанин последовал совету звонивших и перевел на указанные ему счета в общей сложности более двух миллионов рублей. А когда убедился, что его ввели в заблуждение, обратился за помощью в полицию.

Как отметили в ведомстве, в настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 «Мошенничество» Уголовного кодекса РФ. Сотрудники УМВД проводят расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.