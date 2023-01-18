Акция «Хлеб той зимы» пройдёт в Пскове 27 января

12:48, 18 января 2023, ПАИ

Акция «Хлеб той зимы», посвящённая освобождению Ленинграда от блокады, вновь пройдёт в Пскове в этом году. В организации мероприятия примут участие региональное отделение движения «Волонтёры Победы», молодёжная организация «Вечевой орден» и региональное отделение Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Об этом Псковскому агентству информации сообщила председатель совета регионального отделения РДДМ «Движение первых», руководитель регионального отделения движения «Волонтеры Победы» Екатерина Родина.

«Акция традиционная, «Волонтёры Победы» проводят ее в Псковской области с 2016 года, в этом году мы решили аккумулировать усилия и привлечь ребят из различных движений и организаций. Мы делаем небольшую реконструкцию с атмосферой улицы блокадного Ленинграда, используя полиграфические материалы, хлебные карточки, какие-то материальные атрибуты: противотанковые ежи, мешки с песком и т. д.», - рассказала Екатерина Родина.

Она дополнила, что акция является проходной и любой пскович может прийти на площадку и принять участие. «Все волонтеры заранее проходят подготовку, в том числе изучают исторический минимум, воспоминания ветеранов ВОВ, чтобы рассказать людям, и с опорой на источники проводят небольшие интерактивные экскурсии», - дополнила собеседница ПАИ.

На площадке будут представлены информационные стенды, плакаты с современной инфографикой о блокаде, советские плакаты с агитационными материалами. Акция пройдёт 27 января с 13:00 до 17:00 на пешеходной части улицы Пушкина.

«Мы в прошлые года были на пересечении улицы Пушкина и Ленина, но вот в этом году возможно немного сместимся, но в любом случае там будут наши волонтёры – нас будет видно. Жители Пскова могут познакомиться с личными историями, посмотреть и, возможно, получить, если человеку это действительно важно, репринт газеты Ленинграда. У нас есть какое-то количество газет, мы не раздаём их всем, как флаеры, это именно история ценностная, если человеку действительно это важно, мы поделимся своими материалами», - объяснила Екатерина Родина.

На площадке акции каждый ее участник сможет получить заполненную на своё имя хлебную карточку.

«Традиционно в точках нашей акции можно получить хлеб, испечённый по рецепту, приближённому к блокадному. Он, конечно, не повторяет в полной мере рецептуру тех лет. Мы нарезаем хлеб не по 125 грамм. У нас наглядно эти веса представлены – 125, 150 грамм и дальше по возрастанию. Можно посмотреть на то, как выглядит этот кусочек, а пробовать хлеб мы даём нарезанный более мелкими кусочками», - подытожила председатель совета РДДМ в регионе.