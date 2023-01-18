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Общество

Решен вопрос об установке светофора на Ленинградском шоссе в Пскове

Светофор у дома № 34 на Ленинградском шоссе в Пскове устанавливать не планируется. Об этом сообщил комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области в ответ на обращение в комментариях в Telegram-канале «Псков за рулем».

«По информации филиала ФКУ Упрдор «Северо-Запад» города Пскова (в оперативном управлении которого находится автодорога Р-23 Санкт-Петербург – Псков), устройство светофорного объекта в районе дома № 34 по Ленинградскому шоссе не предусмотрено ввиду малой интенсивности пешеходного движения. Кроме того, вблизи школы № 16 имеется надземный пешеходный переход через автомобильную дорогу Р-23», - говорится в сообщении.

Для уточнения вопросов, касающихся федеральных автомобильных дорог, можно напрямую обращаться в филиал ФКУ Упрдор «Северо-Запад» (Псков, Карла Маркса, 3), а также по телефону (8112) 66- 48-14 или e-mail: filialpskov@gmail.com.

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