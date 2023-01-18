«Снежный десант» проведёт антинаркотическую акцию в псковских школах

13:08, 18 января 2023, ПАИ

Участники акции «Снежный десант РСО» провели встречу с сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Представители ведомства и студенты вуза обсудили организацию волонтерской антинаркотической работы со школьниками региона в рамках всероссийской патриотической акции. Планируется, что в этом году участники «Снежного десанта» проведут встречи со школьниками Псковской области, где расскажут об ответственности за употребление, хранение и продажу наркотиков.

Ребята отметили, что прониклись проблемой и считают важным развитие волонтерского антинаркотического движения. Как дополнили организаторы, на следующей неделе состоятся ещё две встречи: студенты пройдут тренинг «Правила уверенного отказа» и потренируются выступать перед детьми.

Напомним, акцию «Снежный десант» организуют Российские студенческие отряды. Она включает в себя комплекс мероприятий, направленных на развитие добровольчества в молодежной среде, профориентацию и содействие трудоустройству молодежи.