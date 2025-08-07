Эстонские каратели под дулом автомата заставляли псковичей вступать в отряды омакайтсе

16:25, 07 августа 2025, ПАИ

Каратели подразделения «Омакайтсе» угоняли псковичей из Гдовского района в годы Великой Отечественной войны. Это подтверждают уникальные документы, которые рассекретил архив регионального УФСБ России, рассказал доктор исторических наук, председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов в программе «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 7 августа.

«Отряды были созданы не немцами, а теми, кто переплыл Тёплое озеро. В документах свидетели рассказывают о событиях начала августа 1941 года. Мтеж – есть такая небольшая рыбацкая деревенька. Один из свидетелей рассказывает, что находился дома, услышал выстрелы и на улице увидел, что вся деревня наполнена пришлыми людьми, вооружёнными винтовками, на левых руках белые повязки, и они стреляли в воздух. Кричали что-то на эстонском, заставляя выйти жителей на улицу и собраться на центральной площади деревни. Когда все люди были собраны, свидетели, судя по документам, пишут, что укрыться было невозможно, потому что был бы сделан прочёс всех домов. На воде тоже невозможно, потому что на воде находились две лодки, где тоже сидели вооружённые люди и смотрели, чтобы никто не уплыл», – приводит данные из рассекреченных документов гость программы.

Когда же люди были собраны на центральной площади, на них направили пулемёт и предложили вступить в отряд омакайтсе для самозащиты деревни. По данным, таких случаев было несколько.

«Эти прибрежные деревни подверглись подобного рода атакам людей, которые с помощью оружия и пулемётов принуждали людей к вступлению в националистическое вооружённое формирование. В отдельных деревнях прошло собрание в зданиях бывшего колхозного управления, и там было предложено вступить. Несколько человек пришли добровольно, они были осуждены сразу после войны за эти деяния, но сделали этот шаг добровольно. Кто отказывался, был арестован и перевезён в Эстонию. В районе Мехикоормы была устроена тюрьма. И там их заставляли по несколько месяцев копать картофель, собирать урожай на эстонских хозяев», – рассказал Александр Седунов.

К сентябрю около 100 человек насчитывал отряд омакайтсе, основными задачами которого были проведение облав и арестов на партизан или тех, кого подозревали в пособничестве партизанам, тех, кто был установлен как бывший председатель колхоза, сочувствующий власти, родители тех, кто ушёл в Красную армию, активистов. Также отряд занимался охраной заключённых, их конвоированием на территорию Эстонии, охраной в тех местах, где они содержались, проведением расстрелов, обысков и уничтожением части населённых пунктов.

«Одного из будущих участников тот человек, который приплыл с территории Эстонии, ткнул дулом винтовки, тот пытался отказаться, но в последствии его принудили под дулом. Кто-то вступал добровольно и очень активно принимал участие в подобного рода формированиях. Но факт угрозы, что такое националистическое формирование было создано вне границ Эстонии 40-го года – это факт уникален и для истории Великой Отечественной войны», – сказал эксперт.