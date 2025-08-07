Отряды эстонских карателей создавались в Псковской области в годы Великой Отечественной войны

Эстонские каратели создавали отряды «Омакайтсе» в Псковской области в годы Великой Отечественной войны. Это подтверждают уникальные документы, которые рассекретил архив регионального УФСБ России, рассказал доктор исторических наук, председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов в программе «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 7 августа.

«Мы представляли себе, что в Гдовском районе не настолько была активна деятельность карательных подразделений, особенно в прибрежной полосе. Считается, что подразделение 37-го эстонского полицейского батальона действовало в районе Полны и отчасти на территории Гдова. Вместе с тем для немцев с первых недель войны район Псковского озера стал представлять из себя стратегически важную водную транспортную артерию. Уже в августе-сентябре немцы затормозились возле Лужского рубежа, и продвигать ресурсы для действующей армии стало уже проблематично», – рассказал он.

В результате немецкие захватчики налаживали водную артерию, которая вела из Пскова, Тарту, Гдова до Кингисеппа, Нарвы. «Водный путь активно использовался до начала 44-го года. Чтобы обеспечить безопасность, нужно было обеспечить полную лояльность нацистскому режиму местного населения. Всегда считалось, что подразделения «Омакайтсе», самопровозглашенные отряды самообороны, появились ещё первый раз в 1918 году на территории современной Эстонии. С приходом немцев начали создавать отряды самозащиты, «Омакайтсе», например, в Печорском районе. Это сугубо военные подразделения», – подчеркнул Александр Седунов.



Например, в Печорском районе отряд Вальдемара Канна уже 7 июля провёл переговоры с немцами и начал арестовывать мирных жителей, коммунистов, евреев, комсомольцев, всех сочувствующих советской власти. «Проводили аресты, задержания, расстрелы. Только за несколько месяцев 41-го года они арестовали несколько десятков человек. Всегда считалось, что определённого рода фальсификация с тем, что эстонцы не создавали отряды «Омакайтсе» на территории Советского Союза, которая не относилась к Эстонии. Но уникальность рассекреченных документов в том, что они говорят о том, что эстонские националисты попытались и создали такой отряд на исконно русской территории», – подчеркнул эксперт.