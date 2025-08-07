Этно-рок-группа Melekess выступит на фестивале «Лешуга»

16:56, 07 августа 2025, ПАИ

Выступление московской группы Melekess состоится на главной сцене фестиваля яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга» в Пскове 16 августа. Мероприятие начнётся в 19:30, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Коллектив представит сочетание этнической музыки и современного рока. Стиль группы характеризуется мощным звучанием живых инструментов: гитар, барабанов и индейской флейты Пимак.

Термин «этно-хоп» для описания их музыки придумал рэпер Баста. Трек «Молодая» прозвучал в сериале «Контакт 2», а также он включён в «Топ-100 перспективных 2024» по версии VK music.