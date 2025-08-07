Три супружеские пары из Опочецкого района получили медали «50 лет совместной жизни»
Медали «50 лет совместной жизни» вручил трём супружеским парам из Опочецкого района глава муниципалитета Юрий Ильин. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.
Медали получили Александр и Вера Семины, Алексей и Нина Тимофеевы, а также Анатолий и Валентина Соколовы.
-
Фото: Telegram-канал Юрия Ильина
-
Фото: Telegram-канал Юрия Ильина
-
Фото: Telegram-канал Юрия Ильина
-
Фото: Telegram-канал Юрия Ильина
-
Фото: Telegram-канал Юрия Ильина
«Именно благодаря вашему крепкому союзу и верности нашим традиционным ценностям округ становится лучше и добрее каждый день. От всей души поздравляю вас с золотым юбилеем вашей любви и счастья! Пусть впереди будут новые счастливые годы, наполненные теплом и радостью ваших близких», – отметил Юрий Ильин.
