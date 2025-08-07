Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Три супружеские пары из Опочецкого района получили медали «50 лет совместной жизни»

Медали «50 лет совместной жизни» вручил трём супружеским парам из Опочецкого района глава муниципалитета Юрий Ильин. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Юрия Ильина

Медали получили Александр и Вера Семины, Алексей и Нина Тимофеевы, а также Анатолий и Валентина Соколовы.

  • Три супружеские пары из Опочецкого района получили медали «50 лет совместной жизни»
    Фото: Telegram-канал Юрия Ильина
«Именно благодаря вашему крепкому союзу и верности нашим традиционным ценностям округ становится лучше и добрее каждый день. От всей души поздравляю вас с золотым юбилеем вашей любви и счастья! Пусть впереди будут новые счастливые годы, наполненные теплом и радостью ваших близких», – отметил Юрий Ильин.

