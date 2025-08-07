Три супружеские пары из Опочецкого района получили медали «50 лет совместной жизни»

16:49, 07 августа 2025, ПАИ

Медали «50 лет совместной жизни» вручил трём супружеским парам из Опочецкого района глава муниципалитета Юрий Ильин. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

Медали получили Александр и Вера Семины, Алексей и Нина Тимофеевы, а также Анатолий и Валентина Соколовы.



Фото: Telegram-канал Юрия Ильина



«Именно благодаря вашему крепкому союзу и верности нашим традиционным ценностям округ становится лучше и добрее каждый день. От всей души поздравляю вас с золотым юбилеем вашей любви и счастья! Пусть впереди будут новые счастливые годы, наполненные теплом и радостью ваших близких», – отметил Юрий Ильин.