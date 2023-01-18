Купель для крещенских купаний подготовили на реке Великой в Пскове

12:35, 18 января 2023, ПАИ

Купель для крещенских купаний подготовили сотрудники городских служб на реке Великой в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Прорубь традиционно появилась рядом с городским пляжем. Крещенские купания пройдут 18 и 19 января. Директор службы благоустройства города Денис Васильев отметил, что толщина льда позволяет прорубыть прорубь для крещенских купаний.

На берегу установят башню освещения, биотуалеты, две палатки для переодевания и одна для обогрева, где можно будет выпить горячего чая.

Окунуться в купель можно будет с 22:00 18 января до 2:00 19 января и с 10:00 до 17:00 19 января.

В ГИМС уточнили, что в Псковской области действует запрет выхода на лёд, поэтому на Крещение специалисты рекомендуют воспользоваться только оборудованными купелями. Толщина льда на реке - около 30 см, половина этой толщины - спресованный снег, пропитанный водой. У купели в Пскове будет разрешен выход на лёд по несколько человек, чтобы не было большой нагрузки. За этим будут следить спасатели.