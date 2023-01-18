Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Купель для крещенских купаний подготовили на реке Великой в Пскове

Купель для крещенских купаний подготовили сотрудники городских служб на реке Великой в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Прорубь традиционно появилась рядом с городским пляжем. Крещенские купания пройдут 18 и 19 января. Директор службы благоустройства города Денис Васильев отметил, что толщина льда позволяет прорубыть прорубь для крещенских купаний.

На берегу установят башню освещения, биотуалеты, две палатки для переодевания и одна для обогрева, где можно будет выпить горячего чая.

Окунуться в купель можно будет с 22:00 18 января до 2:00 19 января и с 10:00 до 17:00 19 января.

В ГИМС уточнили, что в Псковской области действует запрет выхода на лёд, поэтому на Крещение специалисты рекомендуют воспользоваться только оборудованными купелями. Толщина льда на реке - около 30 см, половина этой толщины - спресованный снег, пропитанный водой. У купели в Пскове будет разрешен выход на лёд по несколько человек, чтобы не было большой нагрузки. За этим будут следить спасатели.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 января 2023

Ремонт Ольгинского моста в Пскове обсудят на радиостанции «Серебряный дождь»
18 января 2023

«Снежный десант» проведёт антинаркотическую акцию в псковских школах
18 января 2023

Акция «Хлеб той зимы» пройдёт в Пскове 27 января
18 января 2023

Жители Пскова могут сдать новогодние ели на переработку

18 января 2023

В МЧС предупредили псковичей о неблагоприятном явлении
18 января 2023

Купель для крещенских купаний подготовили на реке Великой в Пскове
18 января 2023

До +6 градусов потеплеет в Псковской области 19 января

18 января 2023

«Народное признание»: псковичи отдают голоса за работавших в Бериславе врачей

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...