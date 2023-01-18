Псковичам назвали причины роста платы за отопление

13:22, 18 января 2023, ПАИ

Почему значительно выросли счета за услуги Псковских теплосетей, объяснили в Telegram-канале «Теплосети Псков».

Отмечается, что деятельность муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» строго регламентирована, и тариф устанавливает государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике. При этом тарифные сетки – это открытая информаци, с которой можно ознакомиться в интернете.

Кроме того, на предприятии обратили внимание, что есть те, кто платят по прибору учёта, и те, кто платят по нормативу, а за поверки приборов учёта внутридомовых сетей отвечает управляющая организация.



«Тариф увеличился, всё понятно, но разве только по этой причине квитанции стали больше? Все абоненты, которые обращаются в наш адрес, сравнивают квитанции декабря 2021-го и декабря 2022 года. С ними и разберёмся. Берём любые многоквартирные жилые дома из разных районов, которые платят по приборам. Дом № 12 на улице Алексея Алёхина, сравниваем показания приборов учёта. 2021 год: ноябрь – 64,175 Гкал, декабрь – 94,394 Гкал. Аналогичный период времени 2022 года: ноябрь – 71,121 Гкал, декабрь – 96,016 Гкал. Другой вариант. Дом № 10 на улице Коммунальной, сравниваем показания приборов учёта 2021 года: ноябрь – 57,919 Гкал, декабрь – 88,18 Гкал. Аналогичный период времени 2022 года: ноябрь – 75,069 Гкал, декабрь – 98,851 Гкал, – продолжили в ПТС. – По всем остальным домам города Пскова ситуация идентична. Наблюдается повышение потребления тепловой энергии, а именно – Гкал, за которые мы с вами и платим. Добавляем сюда увеличение тарифа, получаем увеличение суммы в квитанции. Но мы помним, что по приборам оплата происходит только в отопительный период (максимум 7 месяцев в году)».



Там также заметили: «Есть у нас и жители, которые оплачивают услуги отопления целый год (у кого нет приборов учёта). Там картина похожая, но серьёзно отличается. Мы взяли обычную блочную пятиэтажку, которых сотни в нашем городе, – улица Новосёлов, дом 32. В 2021 году оплата составляла 1962 рубля в месяц, в 2022 году оплата составляет 2202,73 рубля в месяц. Что является частью общего платежа, рассчитанного по нормативу, установленному на целый год».



Псковичам также напомнили, что самая главная возможность экономить на квитанциях – это установка автоматики, обслуживание и поддержание в надлежащем состоянии внутридомовых сетей теплоснабжения: «Наше предприятие работает строго в соответствии с температурным графиком, который зависит от температуры наружного воздуха, но только внутридомовая автоматика, если она есть, решает, сколько Гкал нужно принять. Каждый из нас оплачивает только то количество Гкал, которое проходит через узел учёта нашего дома. А чем больше будет потребление, тем больше будут и квитанции».