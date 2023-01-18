Комнату реабилитации в псковском УМВД посетили студенты

14:28, 18 января 2023, ПАИ

Учащиеся Псковского кооперативного техникума приняли участие в акции «Студенческий десант». Об этом Псковскому агентству информации сообщила начальник подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Пскову Ирина Петухова.

«Цель наша - чтобы дети вовлеклись в работу полиции. Надеемся привлечь больше новых сотрудников. В рамках акции ребята ознакомились с работой отделов ГАИ, ПДН, ГИБДД. Посмотрели, как и в каких условиях мы работаем», – рассказала Ирина Петухова.

Они побывали в комнате реабилитации, в которой проводится визуальная, слуховая и ароматерапия. Комната создана для того, чтобы помочь нормализовать эмоциональное состояние человека.

Также ребятам провели экскурсию по отделу по делам несовершеннолетних. Они посетили места их содержания, узнали о работе психолога и как проходят учебные занятия для несовершеннолетних.

Впервые акция «Студенческий десант» получила широкое распространение в социальных сетях. Курсанты и слушатели ведомственных вузов провели онлайн-экскурсии, в которых рассказали будущим абитуриентам о направлениях подготовки, внутреннем распорядке и традициях учебных заведений. Акция проводится ежегодно с 2014 года.