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Общество

«Чести своей не отдам»: новая выставка откроется сегодня в псковском музее

Выставка «Чести своей не отдам» открывается сегодня в Псковском музее-заповеднике. Она приурочена к 210-летию победы русской армии в Отечественной войне 1812 года, так как Псковская земля внесла в это несомненный вклад.

Фото: Андрей Степанов

Центральное место в экспозиции занимает фигура генерала Петра Витгенштейна. Перед его корпусом стояла задача прикрывать от врага Петербургское направление. «Если бы не умелые действия этого выдающегося военного, наверное, была бы большая угроза российской столице. Ведь силы французов намного превосходили количественно наши силы, но тем не менее к Петербургу они не подошли», - напомнила гендиректор музея Светлана Мельникова.

После окончания войны указом Александра I на герб генерала Витгенштейна был добавлен девиз «Чести своей никому не отдам». Эти же слова начертаны и на мече псковского князя Всеволода-Гавриила. А во Дворе Постникова, где открывается выставка, в период Первой мировой войны квартировал Енисейский полк - и его девизом тоже были эти слова.

Фото: Андрей Степанов

«Слова благодарности хочется выразить всем, кто сделал эту выставку возможной. Это владыка Тихон, который разрешил взять подлинное знамя Псковского ополчения. Это губернатор Михаил Ведерников, который передал на выставку шпагу. Колоссальная благодарность псковскому архиву. Мне всегда завидно, что что-то красивое и ценное находится вне музея. Но я рада, что псковский архив обладает такими сокровищами и их все увидят», - отметила Мельникова. 

Подробности читайте в репортаже газеты «Псковская правда» с предпоказа выставки.

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