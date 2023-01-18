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Спрос на семена арбузов вырос в Псковской области

Фото здесь и далее: газета «Комсомольская правда в Пскове»

Спрос на семена арбузов резко вырос в Псковской области. Откуда у псковичей желание выращивать экзотическую ягоду, выяснила «Комсомольская правда. Псков».

Покупатели магазина при Россельхозцентре в Пскове отметили, что их привлекает аромат свежевыращенной ягоды, который отличается от аромата привозной. Оказалось, спелый и свежий арбуз имеет совершенно иной аромат, нежели тот, который провел некоторое время в дороге при транспортировке.

При выборе семян для выращивания собственного арбуза псковичи признались, что внешний вид упаковки с семенами играет очень важную роль. Если картинка выглядит сочной, представлен вид среза с красной мякотью – такие сорта и гибриды естественным образом привлекают сильнее.

«Сорт «Память холодова» среди предложенных в магазине сортов и гибридов раскупали меньше всего. Садоводы объяснили свой выбор тем, что у арбуза белая кожура, поэтому они останавливались на более традиционных сортах и гибридах – обладателях выраженной зеленой кожуры с маслянистым отблеском. Хотя у сорта «Память холодова» плоды могут достигать 16 килограммов при правильном и должном уходе», – рассказал специалист псковского филиала отделения ФГБУ «Россельхозцентр».

Что касается способов выращивания арбузов на территории Пскова и области, то получить сочные арбузы оказалось более чем реально.

«Многие садоводы умеют выращивать арбузы без дополнительного утепления почвы, это зависит от выбора сорта или гибрида, качества грунта и места выращивания. Например, рядом с металлическими заграждениями температура воздуха бывает теплее за счет прогрева металла на солнце. Место для выращивания арбузов нужно выбирать и заготавливать в соответствии с требованиями выбранного сорта или гибрида арбуза», – объяснили эксперты.

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