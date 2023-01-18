Псковичи отправили в зону СВО печки-буржуйки и медикаменты

14:34, 18 января 2023, ПАИ

Сбор гуманитарной помощи для военнослужащих, которые принимают участие в СВО, продолжает региональное отделение Народного фронта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Сегодня, 18 января, к отправке подготовили медикаменты, теплые вещи, генератор, металлоискатель, а также тактические медицинские сумки. Это удалось сделать в том числе благодаря инициативе псковского предпринимателя и помощи местных жителей.

«Милые мои сыновья и внуки, спаси вас Господи! Молимся за вас в Пскове», - написано в одном из посланий бойцам.

Кроме того, псковским военнослужащим на передовую отправят шесть печей-буржуек, которые весят около 60 килограммов. На их создание ушло порядка недели.