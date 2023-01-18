Путин: В России всегда предавали анафеме коллаборационистов

14:56, 18 января 2023, ПАИ

Коллаборационистов и тех, кто пытается возродить нацизм, в России всегда предавали анафеме, ничто не может быть оправданием сотрудничества с нацистами, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с ветеранами 18 января.

«Что касается попыток возрождения нацизма на этих территориях (бывшего СССР), вы знаете, ведь это было всегда. Всегда были коллаборационисты, предатели, всегда и везде, к сожалению, и у нас в России были такие. Достаточно вспомнить Русскую армию, так называемую освободительную, и так далее. Все это было. Но мы должны предавать их анафеме, а наших бойцов, настоящих героев, не забывать и поднимать на пьедестал почета, и мы всегда будем это делать», - подчеркнул глава государства, передает РИА Новости.

Он также напомнил, что во многих странах мира, в том числе и бывших республиках Союза, в частности на Украине, происходит героизация нацизма. «Посмотрите, что в Латвии происходит. Там же эсэсовцы ежегодно маршируют, открыто, под прикрытием местных правоохранительных органов. Это бывшие бойцы подразделений СС», - пояснил Владимир Путин.

«Ничто не может быть оправданием сотрудничества с нацистами и фашистами. Ничего. Это все прикрытие. На самом деле они предатели и нацисты», - убежден президент.

Сегодняшних последователей таких идей он назвал неонацистами. «Что еще можно сказать про тех, кто возвеличивает и героизирует Бандеру на Украине, и возводит его в ранг национальных героев, и ходят потом тысячами по центральным улицам украинских городов? Ну кто они такие есть? Это дает нам полное право сказать, что они неонацисты, потому что Бандера и иже с ним сотрудничали с Гитлером и уничтожали тысячи людей», - добавил глава государства.

В ходе диалога с одним из участников встречи президент поблагодарил его за сохранение памяти о боевых товарищах. «И мы сделаем все, чтобы принять от вас эту эстафету», - заключил Владимир Путин.