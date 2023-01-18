Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Путин: В России всегда предавали анафеме коллаборационистов

Коллаборационистов и тех, кто пытается возродить нацизм, в России всегда предавали анафеме, ничто не может быть оправданием сотрудничества с нацистами, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с ветеранами 18 января.

«Что касается попыток возрождения нацизма на этих территориях (бывшего СССР), вы знаете, ведь это было всегда. Всегда были коллаборационисты, предатели, всегда и везде, к сожалению, и у нас в России были такие. Достаточно вспомнить Русскую армию, так называемую освободительную, и так далее. Все это было. Но мы должны предавать их анафеме, а наших бойцов, настоящих героев, не забывать и поднимать на пьедестал почета, и мы всегда будем это делать», - подчеркнул глава государства, передает РИА Новости.

Он также напомнил, что во многих странах мира, в том числе и бывших республиках Союза, в частности на Украине, происходит героизация нацизма. «Посмотрите, что в Латвии происходит. Там же эсэсовцы ежегодно маршируют, открыто, под прикрытием местных правоохранительных органов. Это бывшие бойцы подразделений СС», - пояснил Владимир Путин.

«Ничто не может быть оправданием сотрудничества с нацистами и фашистами. Ничего. Это все прикрытие. На самом деле они предатели и нацисты», - убежден президент.

Сегодняшних последователей таких идей он назвал неонацистами. «Что еще можно сказать про тех, кто возвеличивает и героизирует Бандеру на Украине, и возводит его в ранг национальных героев, и ходят потом тысячами по центральным улицам украинских городов? Ну кто они такие есть? Это дает нам полное право сказать, что они неонацисты, потому что Бандера и иже с ним сотрудничали с Гитлером и уничтожали тысячи людей», - добавил глава государства.

В ходе диалога с одним из участников встречи президент поблагодарил его за сохранение памяти о боевых товарищах. «И мы сделаем все, чтобы принять от вас эту эстафету», - заключил Владимир Путин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 января 2023

Подрядчик рассказал, куда ведёт подземный ход под Троицким мостом
18 января 2023

Число заболевших свиным гриппом растёт в Псковской области
18 января 2023

Менее 50% жителей Псковской области привились от гриппа
18 января 2023

Планы в сфере здравоохранения на 2023 год обсуждают в медиацентре ПАИ
18 января 2023

В Псковской области расширены меры поддержки в рамках программы догазификации
18 января 2023

С парламентского часа о работе ФАПов на селе начнётся сессия областного Собрания
18 января 2023

Псковичи отправили в зону СВО печки-буржуйки и медикаменты
18 января 2023

Комнату реабилитации в псковском УМВД посетили студенты

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...