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Общество

Блюдам из яиц посвятят в этом году гастрономический фестиваль «Моя еда» в Пскове

Блюдам из яиц посвятят в этом году гастрономический фестиваль «Моя еда», который пройдёт в Пскове в парке Строителей 25 мая. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Афиша: ТКД

На фуд-корте гости фестиваля смогут угоститься омлетом, яичницей, запеканкой, выпечкой. Организаторы обещают, что блюда «удивят даже искушённых гурманов».

Будет работать ярмарка местных продуктов и народных промыслов, где можно купить свежие яйца, фермерские деликатесы и сувениры ручной работы. Пройдут мастер-классы от опытных поваров, которые раскроют секреты приготовления идеальных блюд из яиц, а открытая кухня позволит увидеть процесс создания блюд своими глазами. Кроме того, запланирован показ «Этномода».

Музыкальный хедлайнер фестиваля – певица Йоко.

Фестиваль реализуется в рамках нацпроекта «Семья» при поддержке правительства Псковской области.

Гастрономический фестиваль «Моя еда» проходит уже несколько лет. В прошлом году гастрофестиваль был посвящён пельменям, тогда мероприятие посетило 6 000 человек.

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