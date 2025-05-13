В администрации Пскова выразили соболезнования родным заслуженного учителя РФ Марии Соловьёвой
Соболезнования родным и близким заслуженного учителя России, кавалера ордена Трудового Красного Знамени, ветерана педагогического труда Марии Соловьёвой выразили в администрации Пскова.
Педагог скончалась 10 мая на 95-м году жизни, сообщила администрация школы № 12 имени Героя России А. Ю. Ширяева.
Мария Соловьёва более 40 лет жизни посвятила школе, отдавая учащимся своё сердце и глубокие, прочные знания.
С 1952 по 1954 год она работала учителем математики и физики Новосельской средней школы.
С 1954 года Мария Соловьёва трудилась учителем физики и математики средней школы № 12 Пскова.
С 1979 года она стала заместителем директора школы № 12, а с 1982 по 1986 год – директором.
Прощание с Марией Соловьёвой состоится 13 мая в 14:00 по адресу: улица Сосновая, 3.
Коллектив школы № 12 имени Героя России А. Ю. Ширяева, управление образования администрации Пскова выразили глубокие соболезнования родным и близким Марии Соловьёвой.
В администрации Пскова выразили соболезнования родным заслуженного учителя РФ Марии Соловьёвой
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