Менее 50% жителей Псковской области привились от гриппа

15:22, 18 января 2023, ПАИ

Лишь 47% жителей Псковской области привились от гриппа. Об этом сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

По её словам, вакцинация от гриппа в регионе уже завершена, однако продолжается прививочная кампания против коронавируса.

В результате вакцинацией от гриппа удалось охватить около 47% псковичей. «Конечно, охват должен быть больше. А уязвимые категории - пенсионеры, люди с хроническими заболеваниями - вообще должны быть провакцинированы от гриппа на 100%», - подчеркнула Марина Гаращенко.