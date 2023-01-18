Число заболевших свиным гриппом растёт в Псковской области

15:29, 18 января 2023, ПАИ

О росте заболеваемости свиным гриппом в регионе сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

По её словам, действующая вакцина соответствует циркулирующим штаммам. А основной прирост происходит из-за невакцинированных граждан.

Марина Гаращенко также прокомментировала ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в регионе. «По всем отчетным данным, заболевших коронавирусной инфекцией небольшое количество. Сейчас мы видим рост, но он небольшой по сравнению с другими городами России», - сказала она.

Глава профильного комитета также напомнила, что при плохом самочувствии лучше остаться дома и обратиться к врачу.