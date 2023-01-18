Запас лекарств для льготников на 3-4 месяца сделали в Псковской области

15:41, 18 января 2023, ПАИ

Запас лекарств для льготников на 3-4 месяца сделали в Псковской области. Об этом сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Ещё в конце 2022 года мы сделали запас на 3-4 месяца вперед, - уточнила Марина Гаращенко. - Второе направление - аптечные лекарства. Да, здесь есть дефицит по некоторым позициям, но это было связано с подъёмом заболеваемости ОРВИ и гриппом. На сегодняшний день в принципе нет дефицита, даже на аптечных складах запас на 3-4 месяца вперед. Нам это важно, так как без лекарственных препаратов мы не сможем работать с населением. Но, если какого-либо препарата нет, нужно обратиться к врачу или посмотреть в других пунктах».

Председатель комитета также уточнила, что санкции не повлияли на поставки иностранных препаратов. «Есть все», - подчеркнула она.

В заключение Марина Гаращенко обратила внимание, что в закупках медоборудования приоритет отдан отечественным производителям.