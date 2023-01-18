Более 100 школьников участвуют в турнире по мини-баскетболу в Пскове

15:44, 18 января 2023, ПАИ

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Турнир по мини-баскетболу «Школьные игры» среди юношей проходит в Пскове до 23 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации города.

В соревнованиях принимают участие около 144 учеников 4-6 классов. 12 команд играют на базе школ № 19, 20 и 27. Финальные игры состоятся 23 января в Псковской инженерно-лингвистической гимназии.

24-30 января первенство города Пскова по мини-баскетболу пройдет среди девушек. В состязаниях будут участвовать семь команд.