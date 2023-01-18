Что ждёт псковское здравоохранение в 2023 году, рассказала глава облздрава

17:41, 18 января 2023, ПАИ

Планы на 2023 год в сфере здравоохранения Псковской области озвучила председатель профильного регионального комитета Марина Гаращенко на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

По ее словам, в этом году будет закуплено оборудование для оснащения онкологической клиники. Кроме того, планируется приобрести модульные ФАПы и автомобили для перевозки пациентов и медицинского персонала, также будет работать вертолёт для транспортировки больных.

«Еще один блок мероприятий - это программа региональной реабилитации. В этом году мы планируем в госпитале для ветеранов и в областной больнице провести работу по улучшению отделений», - добавила Марина Гаращенко.

«У нас много мероприятий, которые мы планируем провести в этом году для привлечения квалифицированных специалистов», - добавила она.

Также реализуется проект по модернизации медучреждений на приграничных территориях. За два года гдовская, печорская, себежская и другие больницы области будут полностью реконструированы, отметила Марина Гаращенко.