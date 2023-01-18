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Общество

Марина Гаращенко заверила, что лично разбирается с обращениями на сайте губернатора

Председатель комитета Псковской области по здравоохранению Марина Гаращенко заверила, что лично разбирается с обращениями, которые поступают от псковичей на сайт губернатора и касаются медицинской сферы. Об этом она сообщила на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Мы с коллегами рассматриваем все обращения, которые поступают на сайт губернатора. Я пристально на них обращаю внимание. Но стоит отметить, что некоторые вопросы несут личную информацию, и мы не можем дать их на сайте. К тому же вопросы попадаются разные: по теме и нет. Но мы стараемся на всё отвечать. Раньше было огромное количество обращений, сейчас их гораздо меньше, к тому же сейчас люди всё чаще таким образом благодарят медработников», - уточнила Марина Гаращенко.

Она также прокомментировала жалобу великолучанки на условия в детском отделении старой инфекционной больницы. «Там ада никакого нет, это те бывшие инфекционные койки, которые были ранее, до того, как мы построили детскую инфекционную больницу,  - пояснила председатель комитета. - Но когда большой объем заболеваемости, мы направляем более легких пациентов в инфекционное отделение Великолукской городской больницы. На данный момент работа этого отделения снижается, так как рост заболеваемости стал меньше. Конечно, с новой больницей условия не сравнятся, но всё не так страшно».

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