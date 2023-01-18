«Неприятная история»: в соцсети появились фейки о Псковской станции скорой помощи

16:29, 18 января 2023, ПАИ

Страница Псковской станции скорой помощи в соцсети «ВКонтакте» не имеет никакого отношения к медицинскому учреждению, а представленная там информация не соответствует действительности, сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Неприятная история, кто-то создал страницу, и мы не понимаем, кто это. Все то, что там транслируется, абсолютно не соответствует действительности. Конечно, руководитель шокирован, так как это абсолютная клевета», – рассказала Марина Гаращенко.

По её словам, информация о несоответствии условий труда в медучреждении установленным нормам - такой же фейк, как и сама группа. И зарплаты сотрудников остались прежними, подчеркнула глава профильного комитета. «Мы провели большой ряд мероприятий по улучшению инфраструктуры», – добавила она.

«Мне очень обидно за наших коллег, потому что они возмущены, что кто-то от их лица высказывается. Ни один написавший там человек не вышел с нами на связь и не объяснил, что имеет в виду. Стоит эту ситуацию разбирать уже в каких-то других местах», – заключила Марина Гаращенко.