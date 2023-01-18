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Общество

Тонны семян кукурузы не пропустили через границу в Псковской области

20 тонн французских семян кукурузы, которые предназначались для посева, запретили ввозить через Псковскую область. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Семена перевозили в автотранспортном средстве из Франции в Воронежскую область. В ходе проведения карантинного контроля на государственной границе РФ специалист установил несоответствие информации о сорте семян кукурузы, содержащейся на маркировке упаковки, указанным сведениям в фитосанитарном сертификате.

Ввоз 20 тонн семян кукурузы на территорию Российской Федерации запрещен.
 

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