Тонны семян кукурузы не пропустили через границу в Псковской области

16:32, 18 января 2023, ПАИ

20 тонн французских семян кукурузы, которые предназначались для посева, запретили ввозить через Псковскую область. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Семена перевозили в автотранспортном средстве из Франции в Воронежскую область. В ходе проведения карантинного контроля на государственной границе РФ специалист установил несоответствие информации о сорте семян кукурузы, содержащейся на маркировке упаковки, указанным сведениям в фитосанитарном сертификате.

Ввоз 20 тонн семян кукурузы на территорию Российской Федерации запрещен.

