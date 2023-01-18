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Общество

Четыре крупных объекта в центре Печор выставлены на продажу

На одном из популярных сайтов с объявлениями о продаже и аренде недвижимости в центре Печор выставлены на продажу сразу четыре крупных объекта, которые фактически находятся в нескольких десятках метров друг от друга и расположены на главной туристической дороге к монастырю. «АиФ. Псков» узнал, с чем это связано и почему предприниматели решились выставить свой бизнес на продажу.

Фото: «АиФ. Псков»

Так, в списке продающихся объектов - печорские Торговые ряды. В объявлении, которое размещено в Сети, говорится о продаже части здания, четырех магазинов площадью почти 200 квадратных метров, которая находится ровно напротив открывшейся в новогодние праздники монастырской лавки. Получить за эти помещения хозяйка рядов Светлана Осипова рассчитывает 45 миллионов рублей.

Она рассказала, что готова продать и весь торговый комплекс, общая площадь которого составляет 2,5 тысячи квадратных метров, но за довольно внушительную сумму. На его площадях расположены столовая, гостиница на 33 номера, салон красоты и множество разнопрофильных магазинов, среди которых в том числе супермаркет федеральной торговой сети. «Я посчитала: если новый собственник будет сам вести бизнес на имеющихся площадях, то окупаемость составит 10 лет, а если только предоставлять в аренду помещения, то 20 лет», - подсчитала Светлана Осипова.

Подробнее об этом, а также о других объектах читайте в материале «АиФ-Псков».

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