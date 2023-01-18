Псковские профсоюзы подвели итоги работы в 2022 году

17:34, 18 января 2023, ПАИ

Итоги 2022 года подвел Псковский облсовпроф и все областные профсоюзные организации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного совета профсоюзов.

«Общая численность членов профсоюзов территориального объединения на 1 января 2022 года составляла 44 600 человек. На начало года в области насчитывалось 634 первичные профсоюзные организации», - уточнили в региональном профобъединении и подчеркнули, что важным инструментом для эффективной профсоюзной работы является коллективный договор.

На сегодняшний день в организациях области, где созданы профсоюзы, действует около 500 коллективных договоров, которые охватывают около 30 тысяч трудящихся области.

Также в облсовпрофе отметили, что эффективным механизмом социального партнерства является работа областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В течение 2022 года подписано 17 территориальных соглашений о взаимодействии между администрациями районов и профсоюзами области.

«С профсоюзами взаимодействуют почти все муниципальные образования региона. Работаем в постоянном контакте, рады любым инициативам и на все сигналы адекватно и своевременно реагируем», - подчеркнул председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Региональное профобъединение налаживает межрегиональное и международное взаимодействие. Подписано соглашение о сотрудничестве и определён план действий на 2022-2023 годы четырёх профобъединений - Пскова, Великого Новгорода, Смоленска и Витебска. Помимо этого действует соглашение о совместной работе с Брестским профобъединением Республики Беларусь и соглашение о сотрудничестве между «Белпрофсоюзкурортом» и Псковским облсовпрофом.

«В настоящее время облсовпроф и его членские организации продолжают активно работать совместно с социальными партнерами на благо жителей Псковской области, ведут борьбу за улучшение условий труда, защищают трудовые и социальные права работников, принимают участие в культурных и спортивных мероприятиях, что оказывает влияние на мотивацию профсоюзного членства, - отметил Игорь Иванов. По его словам, если раньше преобладающим фактором членства в профсоюзе было «получение различных материальных и социальных благ, то теперь основным становится фактор коллективной защиты интересов работников».