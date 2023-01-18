Карантин по бешенству сняли в городе Невеле

18:07, 18 января 2023, ПАИ

Карантин по бешенству снят в районе эпизоотического очага дома № 94 по улице Горького в Невеле и на территории неблагополучного пункта. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

«Здесь были проведены все необходимые мероприятия по ликвидации очага бешенства, в частности, проведена вакцинация животных, дезинфекция очага, подворовые обходы населения с целью вакцинации и проведения разъяснительной работы об опасности бешенства», - отмечается в сообщении.

По состоянию на 18 января активным на территории региона остаётся один очаг по бешенству в Печорском районе.