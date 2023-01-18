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Происшествия

В Псковской области тракторист получил травму глаза

Тракторист получил травму глаза. Фото PXHere Лицензия Creative Commons

В Государственную инспекцию труда в Псковской области поступило извещение о несчастном случае, произошедшем на одном из сельско-хозяйственных предприятий региона.

В ремонтном цеху тракторист 2001 года рождения получил травму тяжелой степени тяжести – кусок металла отлетел от детали и попал работнику в глаз, сообщает региональная инспекция по труду.  Повреждены роговица и хрусталик. Подробности происшествия уточняются, проводится расследование.

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