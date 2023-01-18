В Псковской области тракторист получил травму глаза

18:24, 18 января 2023, ПАИ

В Государственную инспекцию труда в Псковской области поступило извещение о несчастном случае, произошедшем на одном из сельско-хозяйственных предприятий региона.

В ремонтном цеху тракторист 2001 года рождения получил травму тяжелой степени тяжести – кусок металла отлетел от детали и попал работнику в глаз, сообщает региональная инспекция по труду. Повреждены роговица и хрусталик. Подробности происшествия уточняются, проводится расследование.