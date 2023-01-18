Филиал ООО «Экопром» открыл четыре вакансии
В филиал ООО «Экопром» открыты следующие вакансии:
- слесарь по ремонту автомобилей (заработная плата — от 40 тысяч рублей),
- автоэлектрик-диагност (заработная плата — 60 тысяч рубей),
- водитель категории С (заработная плата — от 40 тысяч рублей),
- кладовщик (заработная плата — от 35 тысяч рублей).
В Псковской области ежемесячно появляются новые места для сбора мусора, оборудуются новые контейнерные площадки, появляются новые маршруты. Организация предлагает официальное трудоустройство, оплату работы два раза в месяц, соблюдение ТК РФ, гарантированный отдых и соцпакет.
Насчёт трудоустройства звонить по номеру 8-911-350-26-15.
Подробная информация — в карточках вакансий.
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