Филиал ООО «Экопром» открыл четыре вакансии

19:17, 18 января 2023, ПАИ

В филиал ООО «Экопром» открыты следующие вакансии:

слесарь по ремонту автомобилей (заработная плата — от 40 тысяч рублей),

автоэлектрик-диагност (заработная плата — 60 тысяч рубей),

водитель категории С (заработная плата — от 40 тысяч рублей),

кладовщик (заработная плата — от 35 тысяч рублей).

В Псковской области ежемесячно появляются новые места для сбора мусора, оборудуются новые контейнерные площадки, появляются новые маршруты. Организация предлагает официальное трудоустройство, оплату работы два раза в месяц, соблюдение ТК РФ, гарантированный отдых и соцпакет.

Насчёт трудоустройства звонить по номеру 8-911-350-26-15.

Подробная информация — в карточках вакансий.