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Филиал ООО «Экопром» открыл четыре вакансии

Псковский филиал ООО «Экопром» открыл вакансии. Фото: «Экопром»

Псковский филиал ООО «Экопром» открыл вакансии. Фото Экопром

В филиал ООО «Экопром» открыты следующие вакансии:

  • слесарь по ремонту автомобилей (заработная плата — от 40 тысяч рублей),
  • автоэлектрик-диагност (заработная плата — 60 тысяч рубей),
  • водитель категории С (заработная плата — от 40 тысяч рублей),
  • кладовщик (заработная плата — от 35 тысяч рублей).

В Псковской области ежемесячно появляются новые места для сбора мусора, оборудуются новые контейнерные площадки, появляются новые маршруты. Организация предлагает официальное трудоустройство, оплату работы два раза в месяц, соблюдение ТК РФ, гарантированный отдых и соцпакет.

Насчёт трудоустройства звонить по номеру 8-911-350-26-15.

Подробная информация — в карточках вакансий.

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