В Пскове начали приём работ на X конкурс-выставку «Масленичный сувенир»

20:41, 18 января 2023, ПАИ

Псковский областной центр народного творчества объявляет приём творческих работ на X конкурс-выставку «Масленичный сувенир». Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Конкурс проводится в трёх номинациях:

«Образы и символика Масленицы в авторском сувенире» — изделия должны отражать масленичную тематику, представлять персонажей праздника;

— изделия должны отражать масленичную тематику, представлять персонажей праздника; «Где Масленица гуляет, там фотограф её встречает» — фотографии, отображающие праздник Масленицы на территории Псковской области;

— фотографии, отображающие праздник Масленицы на территории Псковской области; «Играй балалайка — весну зазывай-ка!» — образ балалайки в декоративно-прикладном творчестве. Номинация посвящена 140-летию виртуоза-балалаечника Б. С. Трояновского.

На конкурс могут быть представлены работы в различных техниках и из разных материалов, созданные не ранее февраля 2022 года.

Открытие выставки-конкурса «Масленичный сувенир» состоится 13 февраля в Псковском областном центре народного творчества. «Масленичный сувенир» каждый год собирает яркие и необычные работы рукодельниц, мастеров декоративно-прикладного творчества.