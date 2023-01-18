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В Пскове начали приём работ на X конкурс-выставку «Масленичный сувенир»

Одна из прошлогодних конкурсных работ. Фото комитета по культуре Псковской области

Псковский областной центр народного творчества объявляет приём творческих работ на X конкурс-выставку «Масленичный сувенир». Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Конкурс проводится в трёх номинациях: 

  • «Образы и символика Масленицы в авторском сувенире» — изделия должны отражать масленичную тематику, представлять персонажей праздника; 
  • «Где Масленица гуляет, там фотограф её встречает» — фотографии, отображающие праздник Масленицы на территории Псковской области;
  • «Играй балалайка — весну зазывай-ка!» — образ балалайки в декоративно-прикладном творчестве. Номинация посвящена 140-летию виртуоза-балалаечника Б. С. Трояновского. 

На конкурс могут быть представлены работы в различных техниках и из разных материалов, созданные не ранее февраля 2022 года. 

Открытие выставки-конкурса «Масленичный сувенир» состоится 13 февраля в Псковском областном центре народного творчества. «Масленичный сувенир» каждый год собирает яркие и необычные работы рукодельниц, мастеров декоративно-прикладного творчества.

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