В Пскове начали приём работ на X конкурс-выставку «Масленичный сувенир»
Псковский областной центр народного творчества объявляет приём творческих работ на X конкурс-выставку «Масленичный сувенир». Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области.
Конкурс проводится в трёх номинациях:
- «Образы и символика Масленицы в авторском сувенире» — изделия должны отражать масленичную тематику, представлять персонажей праздника;
- «Где Масленица гуляет, там фотограф её встречает» — фотографии, отображающие праздник Масленицы на территории Псковской области;
- «Играй балалайка — весну зазывай-ка!» — образ балалайки в декоративно-прикладном творчестве. Номинация посвящена 140-летию виртуоза-балалаечника Б. С. Трояновского.
На конкурс могут быть представлены работы в различных техниках и из разных материалов, созданные не ранее февраля 2022 года.
Открытие выставки-конкурса «Масленичный сувенир» состоится 13 февраля в Псковском областном центре народного творчества. «Масленичный сувенир» каждый год собирает яркие и необычные работы рукодельниц, мастеров декоративно-прикладного творчества.
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