К памятному знаку «Великолукская Хатынь» у деревни Андрюково возложили цветы

20:24, 18 января 2023, ПАИ

Сегодня, 18 января, в честь 79-й годовщины освобождения Великолукского района от немецко-фашистских захватчиков представители администрации Великолукского района, правительства Псковской области, сотрудники районного информационно-культурного центра, юнармейцы Ивановской школы возложили цветы и венки к памятному знаку «Великолукская Хатынь» у деревни Андрюково. Об этом ПАИ сообщили в редакции газеты «Наш путь».

На этом месте во время Великой Отечественной войны фашистами были заживо сожжены 360 мирных жителей из четырёх деревень.