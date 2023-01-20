Псковская область завершила мероприятия нацпроекта «Жильё и городская среда» на отлично

21:27, 18 января 2023, ПАИ

Впервые на отлично были завершены мероприятия нацпроекта «Жильё и городская среда», сообщил на совещании по вопросам реализации региональных проектов губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Это было особенно сложно, учитывая, что последние средства на аварийное жильё — 38 млн рублей — пришли под занавес года, 30 декабря. Тем не менее благодаря предварительной своевременной подготовке всё было реализовано в полном объёме. Спасибо за эту работу», — сказал глава региона.