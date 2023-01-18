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Общество

Предприимчивый художник продал обломок кирпича за 6700 рублей

Тот самый аукционный кирпич. Фото из соцсетей Гриши Шарова

Художник из Братска Гриша Шаров знает толк в стартапах. Недавно он выставил на аукцион обломок кирпича, выкрашенный в чёрный цвет, с цифрой 1, нанесённой мелом (логотип фестиваля «Один за всех. Память»). Об этом пишет Telegram-канал «Байкал без фильтров». Онлайн-аукцион длился 24 часа. Параметры кирпича — 12 х 14 х 6,5 см, вес — 2 кг. 

Стартовая цена началась с одного рубля и постепенно поднялась до 6 700 рублей. За эту стоимость кирпич отправился неизвестному покупателю. 

Это не первый кусок стройматериала, который продаёт Шаров. В 2021 году такой же кирпич ушёл с аукциона за 9 000 рублей.

Гриша Шаров — уникальный для региона арт-художник. Он живёт в Братске и занимается уличным искусством в свободное от работы время. В 2022 году Гриша не только взорвал своим стрит-фестивалем «Один за всех» жюри престижной премии «Серебряный лучник», в которой он получил гран-при, но и получил большое количество симпатий от профессионального сообщества и приз зрительских симпатий фестиваля.

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